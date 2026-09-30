Путин призвал губернаторов взять под личный контроль реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов взять под личный контроль вопросы реализации национальных проектов. Такое заявление глава государства сделал на встрече с избранными главами регионов.

«И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития»,— отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что общей задачей остается укрепление суверенитета страны. Речь идет о ее обороноспособности и безопасности, наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций, а также демографическом развитии, повышении качества жизни людей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах. Успешность их выполнения напрямую зависит от работы на местах, добавил он.

Выборы глав регионов 18-20 сентября прошли в восьми субъектах России: Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Действующие главы регионов сохранили посты.