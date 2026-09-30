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Путин призвал губернаторов взять под личный контроль реализацию нацпроектов

Президент России Владимир Путин призвал губернаторов взять под личный контроль вопросы реализации национальных проектов. Такое заявление глава государства сделал на встрече с избранными главами регионов.

«И здесь особое значение имеет ваше эффективное взаимодействие с правительством, федеральными органами власти, плотная координация между регионами, тесная увязка всех региональных проектов и инициатив с общенациональными планами стратегического развития»,— отметил Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что общей задачей остается укрепление суверенитета страны. Речь идет о ее обороноспособности и безопасности, наращивании собственных промышленных, научных, технологических компетенций, а также демографическом развитии, повышении качества жизни людей. Механизмы достижения этих целей заложены в национальных проектах. Успешность их выполнения напрямую зависит от работы на местах, добавил он.

Выборы глав регионов 18-20 сентября прошли в восьми субъектах России: Мордовии, Туве, Чечне, а также Белгородской, Брянской, Пензенской, Тверской и Ульяновской областях. Действующие главы регионов сохранили посты.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл личного контроля — включить работу регионов в единую систему управления нацпроектами. В 2025 году единый план должен был координировать органы власти разных уровней, госкомпании, регионы и институты развития, а цифровая система мониторинга — отслеживать его выполнение и анализировать риски; губернаторы, возглавляющие профильные комиссии Госсовета, вошли в состав проектных комитетов нацпроектов.

Связь между реализацией нацпроектов и оценкой губернаторов формализовывалась еще в 2020 году: Администрации президента поручалось включить соответствующие показатели в их KPI. Тогда же предлагалось расширить набор критериев с 15 до 20, добавив, в частности, объем жилищного строительства и цифровую зрелость отраслей экономики.

Оценка не сводится к отчетной статистике: в 2024 году обсуждался социологический KPI, поскольку формально хорошие показатели могут не ощущаться гражданами как улучшение жизни. В декабре 2025 года высокий риск неисполнения отмечался по семи из 121 показателя национальных целей, поэтому координация и мониторинг должны выявлять отставания, а не только фиксировать итоговые результаты.

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