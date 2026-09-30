Путин провел встречу с избранными главами регионов

Президент России Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с избранными главами регионов. Он поздравил их с победой и заявил, что выборы прошли конкурентно. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости Владимир Путин

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Во встрече участвовали Александр Шуваев (Белгородская область), Егор Ковальчук (Брянская область), Артем Здунов (Мордовия), Олег Мельниченко (Пензенская область), Виталий Королев (Тверская область), Владислав Ховалыг (Тыва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Алексей Русских (Ульяновская область). Выборы в России прошли 18-20 сентября.

По словам главы государства, победители были определены с существенным перевесом. «Люди, наши граждане по факту дали свою оценку тем результатам, которых вы уже добились, и заявили, что рассчитывают на продолжение взятого курса — и в стране в целом, и в их регионах, родных городах и поселках»,— сказал он (цитата по сайту Кремля).

Президент подчеркнул, что главам регионов важно оправдать полученное доверие и «с полной самоотдачей трудиться в интересах людей». Владимир Путин призвал взаимодействовать «со всеми фракциями, представленными в региональных парламентах», а также «общественными и волонтерскими объединениями».