КТК снизил отгрузку нефти с терминала под Новороссийском на 7%

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) сократил отгрузки нефти на морском терминале в Новороссийске с 1 января по 25 сентября 2026 года на 7,4%, до примерно 50 млн тонн, сообщил КТК. Количество обработанных танкеров снизилось на 12,4%, до 397 судов.

Как пояснили в КТК, на снижении отгрузок сказались последствия инцидента с выносным причальным устройством (ВПУ) в 2025 году, снижение объемов сдачи оператора Тенгизского и Королевского месторождений в Казахстане (50% у Chevron, 25% у ExxonMobli, 20% у «КазМунайГаза») в первом квартале 2026 года, увеличившаяся продолжительность сигналов опасности в районе Новороссийска и рост числа неблагоприятных для отгрузки по погодным факторам дней.

Через КТК идет 80% экспорта нефти из Казахстана. Основными акционерами выступают Россия (31%), Казахстан (20,75%), американские Chevron (15%) и Mobil Caspian Pipeline Company (7,5%), а также Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited (7,5%). Получатели нефти — страны ЕС (Италия, Франция, Греция, Испания и т. д.), Азии, а также США.

Новороссийский терминал КТК в 2025–2026 годах несколько раз подвергался атакам. В 2025 году КТК сообщал, что лишился одного из трех выносных причальных устройств — ВПУ-2. Погрузка нефти несколько раз останавливались. В КТК подчеркивали, что акционерами и руководством стран—участниц консорциума признается важная роль КТК в обеспечении глобальной энергетической безопасности и реализации экономических интересов стран-участниц.

Анатолий Костырев