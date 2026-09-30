Администратора сим-боксов в Арзамасе приговорили к двум годам колонии

Арзамасский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении администратора сим-боксов, обвиненного в нелегальном пропуске телефонного трафика по 247.3 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела фигурант арендовал квартиру в Арзамасе и администрировал сим-боксы в Тольятти, Москве и Нижегородской области, которые использовались мошенниками для обмана жителей Иркутска и Санкт-Петербурга. Ежедневное вознаграждение оператору оборудования составляло 7 тыс. руб.

Суд назначил ему два года колонии со штрафом 200 тыс. руб.

Владимир Зубарев