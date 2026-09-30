Глава «СберСити» призвал стартапы учитывать требования законов

Генеральный директор «СберСити» Андрей Лихачев призвал основателей стартапов при разработке технологий для умных городов учитывать потребности пользователей и регуляторные ограничения. Об этом он заявил на Московском стартап-саммите.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено АО СЗ «СберСити» Фото: Предоставлено АО СЗ «СберСити»

По словам господина Лихачева, стартапы нередко предлагают платформенные решения, в которых разные функции собраны на одном дашборде или экране, но не всегда представляют, как такие разработки будут работать на практике.

Он пояснил, что отрасли регулируются разными законами, которые в отдельных случаях запрещают совмещать несколько видов деятельности. В качестве примера Андрей Лихачев привел опыт «СберСити» в разработке проектов федеральных законов и совершенствовании нормативно-правовых актов, регулирующих вакуумное мусороудаление и микрогенерацию.

На сессии «Технологический горизонт: как отличить тренды от иллюзий в гонке за умными городами» участники назвали «СберСити» примером создания умной городской среды. Господин Лихачев отнес к ключевым условиям реализации таких проектов мастер-планирование, ландшафтный дизайн и благоустройство, ресурсосбережение и энергоэффективность.

По его словам, городская среда в «СберСити» создается за счет формирования нового ландшафта территории, перехода к распределенной энергетике, внедрения технологий возобновляемой энергии и автоматизированной системы вакуумного мусороудаления.

Андрей Лихачев заявил, что применяемые при создании «СберСити» принципы и технологии можно тиражировать в других городах. По его словам, специальные обучающие семинары посетили больше половины губернаторов из разных регионов страны, многие из которых заявили о заинтересованности во внедрении этого опыта.

Активная фаза строительства «СберСити» началась в 2021 году, первые жители получили ключи от квартир в июле 2024 года. Общая площадь проекта составляет 461 га. Он предусматривает 2,5 млн кв. м жилых строений и 833 тыс. кв. м многофункционального офисного пространства.

В «СберСити» будут проживать более 65 тыс. человек, а работать — свыше 70 тыс. Предусмотрены 7 школ, 13 детских садов, 2 поликлиники и пожарное депо.

Развитием территории занимается АО «Специализированный застройщик “СберСити”», входящее в Сбер. Компания отвечает за создание мастер-плана и строительство инфраструктуры, включая инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства.