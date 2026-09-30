Глава «СберСити» призвал стартапы учитывать требования законов
Андрей Лихачев указал на ограничения при совмещении разных видов деятельности
Генеральный директор «СберСити» Андрей Лихачев призвал основателей стартапов при разработке технологий для умных городов учитывать потребности пользователей и регуляторные ограничения. Об этом он заявил на Московском стартап-саммите.
Фото: Предоставлено АО СЗ «СберСити»
По словам господина Лихачева, стартапы нередко предлагают платформенные решения, в которых разные функции собраны на одном дашборде или экране, но не всегда представляют, как такие разработки будут работать на практике.
Он пояснил, что отрасли регулируются разными законами, которые в отдельных случаях запрещают совмещать несколько видов деятельности. В качестве примера Андрей Лихачев привел опыт «СберСити» в разработке проектов федеральных законов и совершенствовании нормативно-правовых актов, регулирующих вакуумное мусороудаление и микрогенерацию.
На сессии «Технологический горизонт: как отличить тренды от иллюзий в гонке за умными городами» участники назвали «СберСити» примером создания умной городской среды. Господин Лихачев отнес к ключевым условиям реализации таких проектов мастер-планирование, ландшафтный дизайн и благоустройство, ресурсосбережение и энергоэффективность.
По его словам, городская среда в «СберСити» создается за счет формирования нового ландшафта территории, перехода к распределенной энергетике, внедрения технологий возобновляемой энергии и автоматизированной системы вакуумного мусороудаления.
Андрей Лихачев заявил, что применяемые при создании «СберСити» принципы и технологии можно тиражировать в других городах. По его словам, специальные обучающие семинары посетили больше половины губернаторов из разных регионов страны, многие из которых заявили о заинтересованности во внедрении этого опыта.
Активная фаза строительства «СберСити» началась в 2021 году, первые жители получили ключи от квартир в июле 2024 года. Общая площадь проекта составляет 461 га. Он предусматривает 2,5 млн кв. м жилых строений и 833 тыс. кв. м многофункционального офисного пространства.
В «СберСити» будут проживать более 65 тыс. человек, а работать — свыше 70 тыс. Предусмотрены 7 школ, 13 детских садов, 2 поликлиники и пожарное депо.
Развитием территории занимается АО «Специализированный застройщик “СберСити”», входящее в Сбер. Компания отвечает за создание мастер-плана и строительство инфраструктуры, включая инженерные сети, объекты улично-дорожной сети, парковые и общественные пространства.