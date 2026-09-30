ЦБ направил в Госдуму обновленный проект денежно-кредитной политики

Составлено ИИ-Ассистентъ

В базовом сценарии бюджетный импульс постепенно ослабевает: структурный первичный дефицит федерального бюджета должен снизиться с 2% ВВП в 2026 году до 1% в 2027-м, 0,5% в 2028-м и до нуля с 2029 года. Если дефицит сохраняется на более высоком уровне, спрос, создаваемый льготными госпрограммами и слабо реагирующий на ключевую ставку, вынуждает регулятора сильнее ограничивать частный спрос и рыночное кредитование, то есть проводить более жесткую политику.

Проинфляционный сценарий предполагает, что бюджетный дефицит останется выше базовой траектории все три года и не сойдется к нулю в 2029 году; дополнительно в нем заложены менее устойчивое охлаждение внутреннего спроса, усиление санкционного давления и более длительное восстановление производственных мощностей. Дезинфляционный вариант, напротив, опирается на ускорение производительности благодаря перераспределению ресурсов, освоению прежних инвестиций и внедрению новых технологий, включая искусственный интеллект. Отдельный риск связан с возможной резкой переоценкой технологических активов из-за завышенных ожиданий от искусственного интеллекта, что может привести к нестабильности, сопоставимой по масштабу с кризисом 2007–2008 годов.

Календарь решений связывает эти сценарии с практическими действиями регулятора: ключевая ставка корректируется по мере оценки условий, необходимых для возвращения инфляции к уровню около 4%. Поэтому проект Основных направлений денежно-кредитной политики одновременно описывает возможные траектории экономики и фиксирует предполагаемый способ реакции Банка России на их реализацию.