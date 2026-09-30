НОВИКОМ открыл флагманское отделение на Васильевском острове в Санкт-Петербурге

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех) открыл офис нового формата на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Это флагманское отделение, в котором реализован новый подход к организации пространства для обслуживания клиентов и заложен потенциал для дальнейшего развития региональной сети. Предполагается, что офис станет точкой роста бизнеса банка в Северо-Западном Федеральном округе.

Фото: АО АКБ «НОВИКОМБАНК»

В торжественной церемонии открытия приняли участие Первый заместитель председателя Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Алексей Яковлев, Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева и руководители крупных предприятий региона.

Офис расположен в одном из динамично формирующихся деловых кластеров города — на 24-й линии Васильевского острова. Переезд стал частью процесса обновления региональной сети НОВИКОМа в рамках ребрендинга. В основе его концепции — позиционирование НОВИКОМа как «инженера развития» — банка, который глубоко понимает задачи бизнеса и предлагает финансовые решения, отвечающие потребностям каждого клиента.

Флагманский офис в Санкт-Петербурге рассчитан на обслуживание как корпоративных клиентов, так и сотрудников предприятий–партнеров банка. Благодаря продуманной эргономике, зонированию и звукопоглощающим перегородкам здесь создана комфортная среда, при этом сохранена открытость и доступность пространства. Офис рассчитан на разные форматы работы – от короткой консультации до проведения полноценных переговоров и встреч. Для премиальных клиентов предусмотрена отдельная переговорная зона с прямым доступом к кассовой кабине.

Интерьер отражает визуальную концепцию бренда НОВИКОМ: четкие линии, ритм и структура элементов создают особый стиль.

Санкт-Петербург занимает значимое место в бизнесе НОВИКОМа. Банк работает здесь с 2011 года и сотрудничает с крупными предприятиями промышленности, энергетики и высокотехнологичного сектора, а также с органами власти.

Открытие нового офиса соответствует стратегии НОВИКОМа до 2036 года, предусматривающей укрепление в статусе универсального банка. Сегодня НОВИКОМ активно наращивает работу с компаниями различных отраслей за пределами Ростеха. Среди новых направлений сотрудничества — фармацевтика, сельское хозяйство, ИТ и другие отрасли. При этом партнерство с Ростехом является важной частью бизнеса НОВИКОМа: банк работает с предприятиями Госкорпорации и развивает финансовые решения для их сотрудников.

«За последние годы банк значительно изменился: два года назад мы провели ребрендинг, а в этом году акционер утвердил стратегию до 2036 года, в соответствии с которой мы должны войти в топ-10 российских банков и кратно нарастить финансовые показатели. Прежний офис уже не отвечал сегодняшним задачам банка. Новое пространство в Санкт-Петербурге — конструктивное, технологичное и в то же время светлое, открытое и удобное для решения самых разных задач. Для нас важно, чтобы клиенту было комфортно на каждом этапе общения с банком — от первой консультации до реализации сложного финансового проекта. При этом мы сохраняем главное преимущество НОВИКОМа — глубокое понимание бизнеса наших партнеров и их отраслевой специфики», — отметила Председатель Правления банка Елена Георгиева.

*** АО АКБ «НОВИКОМБАНК» входит в 15 крупнейших банков России. Создан в 1993 году. Входит в холдинг «РТ-Финанс». Банку присвоены рейтинги высокого уровня кредитоспособности и надежности со стабильным прогнозом «Эксперт РА» «ruАА», «НКР» АА.ru и АКРА «АА(RU)», а также рейтинг НРА «АА|ru|» с позитивным прогнозом. Рейтинг CSCI Pengyuan (Китай) — на уровне «AA+» со стабильным прогнозом. Предоставляет полный спектр банковских услуг во всех сегментах финансового рынка. Приоритетное направление деятельности — финансирование отечественных промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. Является профессиональным участником рынка ценных бумаг и участником системы страхования вкладов.

*** Холдинг «РТ-Финанс» консолидирует все финансовые активы Государственной корпорации «Ростех» и является центром компетенции финансовых услуг Корпорации, включая составление финансовой отчетности по МСФО. В структуру «РТ-Финанс» входят банк НОВИКОМ, негосударственный пенсионный фонд «Ростех», страховой брокер «РТ-Страхование», общество взаимного страхования «РТ-Взаимное Страхование» и ряд других организаций. Кредитные рейтинги: Эксперт-РА: ruAAA, АКРА: AA(RU).

*** Госкорпорация Ростех — крупнейшая машиностроительная компания России. Объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа. Развивает высокотехнологичные гражданские производства в стратегических важных для страны отраслях, таких как авиастроение, двигателестроение, транспортное и энергетическое машиностроение, медицинское приборостроение, фармацевтика, новые материалы и др. В состав корпорации входят такие известные бренды, как КАМАЗ, ОАК, «Вертолеты России», ОДК, Уралвагонзавод, «Швабе», Концерн «Калашников», КРЭТ, «Высокоточные комплексы», «Рособоронэкспорт», «Росэл», «Нацимбио» и др. Стратегия развития Корпорации до 2036 года направлена на дальнейшее развитие оборонного производства, военно-технического сотрудничества с другими государствами, увеличение доли гражданской продукции, создание новых частно-государственных партнерств. Консолидированная выручка в 2025 году превысила 4,5 трлн рублей.

АО АКБ «НОВИКОМБАНК»