В Подольске ввели карантин по бешенству животных

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел в Подольске карантин по бешенству животных. Постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Эпизоотический очаг установлен по адресу: улица Высотная, дом 3. На этой территории запрещается лечение больных животных, проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных со скоплением животных. Также запрещается отлов диких животных для последующего вывоза в зоопарки.

Бешенство — вирусное заболевание, поражающее центральную нервную систему. В большинстве случаев заражение происходит от собак. Вирус приводит к летальному исходу.