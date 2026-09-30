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Умер каскадер Олег Наумов

Российский каскадер Олег Наумов умер в возрасте 56 лет

В возрасте 56 лет умер российский каскадер и актер Олег Наумов. Он снимался в фильмах «Крым», «Союз спасения», «Береговая охрана».

Каскадер умер несколько дней назад, сообщила Гильдия каскадеров России ТАСС. Причину смерти и дату похорон там не назвали.

Олег Наумов был мастером спорта международного класса, обладателем черного пояса II дана по тхэквондо и кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике. Состоял в международной группе каскадеров Nomad Stunts. Последние несколько лет преподавал акробатику.

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