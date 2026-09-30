В Краснодаре продолжаются следственные действия в отношении руководства ФНС
Сотрудники правоохранительных органов пресекли незаконную деятельность заместителя начальника налоговой инспекции №4 по городу Краснодару Кристины Дроботенко и руководителя отдела выездных проверок Павла Сафронюка, сообщил источник “Ъ” в силовых структурах. Возбуждено уголовное дело о получении особо крупной взятки. Речь идет о денежных средствах в сумме 3 млн руб.
По данным следствия, Кристина Дроботенко и Павел Сафронюк пообещали предпринимателю Александру Сухомлинову снизить недоимку, которую возглавляемое им предприятие должно было выплатить в бюджет по результатам выездной налоговой проверки. За это налоговики потребовали от бизнесмена незаконное вознаграждение.
За последние несколько дней стало известно об уголовном преследовании нескольких руководящих сотрудников ФНС в Краснодарском крае. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю 29 октября сообщило о задержании бывшего начальника ИФНС №1 по городу Краснодару, ее подчиненной — руководителя отдела камеральных проверок, а также начальника одной из межрайонных инспекций кубанского управления ФНС. Речь идет о Наталье Маслаковой, Дине Лебедевой и Дмитрии Мартианове, им предъявлено обвинение во взяточничестве. Аналогичное обвинение фигурирует в уголовном деле в отношении бывших заместителей начальника инспекции №8 ФНС по Краснодарскому краю (Сочи) Игоря Волина и Арута Келледжяна.
Снижение недоимки по итогам выездной проверки в подобных уголовных делах связывали с изменением начислений по результатам проверки. В одном из эпизодов 2022 года за взятку более 1 млн руб. обещали уменьшить начисленную производственной компании недоимку в десять раз; в Краснодарском крае в апреле 2026 года за 2 млн руб. обещали прекратить проверки и не привлекать компанию к ответственности.
Предметом договоренности могли быть и другие решения налоговой: по данным следствия, через посредников добивались непроведения проверок, снижения доначислений, незаконного возмещения НДС или закрывания глаз на нарушения. В сентябре 2026 года в Сочи сообщалось об обещании оформить строительной компании налоговый вычет на 7,5 млн руб. за вознаграждение в 1,2 млн руб.; по данным за 2023 год, нарушения и доначисления выявлялись в 95% выездных проверок, что делало их результаты существенным финансовым рычагом для бизнеса.