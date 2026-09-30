СКР возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Трубчевск
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара БПЛА по городу Трубчевск в Брянской области, сообщила представитель СКР Светлана Петренко в Telegram. При атаке пострадали 12 человек, в том числе семеро несовершеннолетних студентов техникума.
Как уточнила госпожа Петренко, Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА ударили по автоцистерне, которая находилась возле молочного комбината. Трубчевский автомеханический техникум располагался рядом с предприятием, пояснила представитель СКР.
Атака на Трубчевск произошла утром 30 сентября. Один из пострадавших несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии. У других диагностированы осколочные ранения и баротравмы.
Квалификация дела как террористического акта задает расследованию задачу не только подтвердить последствия удара, но и установить все обстоятельства атаки и дать юридическую оценку действиям причастных. На месте следствие осматривает территории, изымает фрагменты беспилотных аппаратов для экспертиз, устанавливает тип и модель использованного вооружения, а также допрашивает очевидцев и пострадавших.
В рамках таких уголовных дел отдельно подсчитывается причиненный ущерб и устанавливаются все лица, причастные к атаке. Результатом расследования должно стать не только описание произошедшего, но и установление конкретных участников и юридическая оценка их действий.