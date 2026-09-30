СКР возбудил дело о теракте после атаки беспилотников на Трубчевск

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после удара БПЛА по городу Трубчевск в Брянской области, сообщила представитель СКР Светлана Петренко в Telegram. При атаке пострадали 12 человек, в том числе семеро несовершеннолетних студентов техникума.

Как уточнила госпожа Петренко, Вооруженные силы Украины при помощи БПЛА ударили по автоцистерне, которая находилась возле молочного комбината. Трубчевский автомеханический техникум располагался рядом с предприятием, пояснила представитель СКР.

Атака на Трубчевск произошла утром 30 сентября. Один из пострадавших несовершеннолетних находится в тяжелом состоянии. У других диагностированы осколочные ранения и баротравмы.