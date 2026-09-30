В семье не без кредита

С 1 октября 2026 года начинают действовать новые условия программы господдержки «Семейная ипотека»: вводится дифференцированная процентная ставка, зависящая от региона, суммы кредита и количества детей, а срок субсидирования ограничивается 15 годами. Новые правила становятся более привлекательными для многодетных: в Нижегородской области такие семьи получают возможность воспользоваться большей суммой кредита при сохранении процентной ставки в 6%, если в семье трое детей, или ее снижении до 4% — если четверо, до 2% — пятеро и больше. Ставка на строительство домов сохраняется на уровне 6% вне зависимости от количества детей. Застройщики готовятся «собирать сделку» под каждую конкретную семью.

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Согласно обновленным условиям, с 1 октября 2026 года программа «Семейная ипотека» предусматривает дифференциацию процентной ставки и максимальной суммы кредита — теперь они будут зависеть от количества детей. В столичных и нестоличных регионах условия разные. В Нижегородской области семьи с одним ребенком до семи лет смогут получить не больше 6 млн руб. кредита под 10% годовых, с двумя детьми — до 8 млн руб. под 8%, с тремя — до 10 млн руб. под 6%, с четырьмя — до 10 млн руб. под 4%, с пятью и более — до 10 млн руб. под 2%. Во всех случаях, когда в семье несколько детей, хотя бы один ребенок должен быть младше семи лет. Максимальный срок субсидирования ограничивается 15 годами.

Ставка на строительство частного дома, а также на покупку земли с последующим возведением жилья сохраняется на уровне 6% вне зависимости от количества детей. Для семей с детьми-инвалидами также сохраняется ставка в 6%.

Программа льготного ипотечного кредитования «Семейная ипотека», считающаяся самой массовой программой господдержки, действует с 2018 года, продлена до 31 декабря 2030 года и направлена на повышение доступности жилья для семей с детьми, стимулирование рождаемости, а также поддержку строительной отрасли и развитие жилищной инфраструктуры в России.

До 30 сентября 2026 года по условиям программы независимо от числа детей семья могла получить до 6 млн руб. по льготной ставке 6% годовых на срок до 30 лет. С 1 февраля 2026 года действует условие, по которому одной семье полагается одна ипотека.

Новые условия «Семейной ипотеки» выгодны прежде всего многодетным. «Такие семьи получают возможность воспользоваться большей суммой при сохранении процентной ставки в 6%, если в семье трое детей, и снижении ставки при наличии четвертого (4%), пятого и последующих детей (2%)», — комментируют в областном министерстве социального развития и семейной политики, добавляя, что в регионе эффект от изменений усиливается за счет местных мер поддержки: целевых выплат в рамках программы «Основа», которые можно направить на первоначальный взнос или погашение кредита.

Рыночный контекст

Условия выдачи «Семейной ипотеки» меняются на фоне сокращающихся объемов строительства. По данным регионального минстроя, за восемь месяцев 2026 года в Нижегородской области введено в эксплуатацию 802,8 тыс. кв. м жилья, из которых 57,7% (463 тыс. кв. м) приходится на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). Год назад за тот же период в регионе было введено в эксплуатацию на 19,7% больше жилья. В топе муниципалитетов по вводу, кроме областного центра с 385,8 тыс. кв. м, — Борский (66,6 тыс. кв. м), Богородский (65,4 тыс. кв. м), Городецкий (32,7 тыс. кв. м) округа, а также Арзамас (28,7 тыс. кв. м).

По подсчетам «Дом.РФ», по итогам восьми месяцев 2026 года в регионе сократились и запуски строительства новостроек— на 15% до 415 тыс. кв. м. Показатель соотношения распроданности к строительной готовности жилья в Нижегородской области корпорация оценивает на уровне 68%, называя его «равновесным».

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На фоне готовящихся изменений «Семейной ипотеки» застройщики фиксируют всплеск спроса. «Часть покупателей решила ускорить сделки», — говорит директор департамента продаж Glorax Татьяна Халилова. По итогам восьми месяцев 2026 года продажи Glorax в Нижнем Новгороде выросли на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: с января по август реализовано 20,3 тыс. кв. м против 13,6 тыс. кв. м за восемь месяцев 2025 года.

Среди основных тенденций Татьяна Халилова выделяет постепенную стабилизацию рынка: «Покупатели сохраняют интерес к недвижимости, но при выборе квартиры все больше ориентируются на размер ипотечного платежа и условия приобретения. При этом цены продолжают расти. В августе средневзвешенная цена сделки в Нижнем Новгороде составила около 198 тыс. руб. за квадратный метр — на 8% выше, чем годом ранее».

В преддверии изменения условий госпрограммы выдача ипотечных кредитов активизировалась, подтверждают банкиры. Наибольшее количество ипотечных кредитов на покупку квартир в новостройках было оформлено в июле, рассказал заместитель управляющего Нижегородским отделением Сбербанка Виктор Науменко. В целом, по данным на 1 сентября, банк выдал в Нижегородской области 10 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму свыше 35 млрд руб. Доля новостроек в общей структуре выдач составляет 28%, «вторички» — 67%, готовых загородных домов — 2%, а ИЖС — 3%. «Семейной ипотекой» в Сбере за восемь месяцев воспользовались более 4,3 тыс. нижегородских семей.

В целом в регионе, по данным «Дом.РФ» за семь месяцев 2026 года, было выдано 11,5 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму более 46 млрд руб. Количество займов и объемы выдачи росли на протяжении всего года. Так, в июне выдача увеличилась на 65%, до 2 тыс. ипотечных кредитов, объем — на 73%, до 8,9 млрд. В июле количество займов выросло на 32%, до 1,8 тыс. займов, а их объем — на 21%, до 6,9 млрд руб.

Сделка под семью

В новых условиях участники рынка ждут увеличения в продажах доли комбинированных программ и индивидуальных предложений от застройщиков. «Единого продукта для всех больше нет, а значит, сделка собирается под конкретную семью — государственная программа плюс собственные инструменты застройщика», — комментирует генеральный директор компании ННДК Михаил Иванов.

«Застройщикам и агентствам недвижимости придется перестраивать работу с покупателем, — соглашается генеральный директор ГК „Приволжье“ Елена Титова. — Одного сообщения „квартира подходит под семейную ипотеку“ уже недостаточно. Теперь необходимо считать конкретную семью: количество детей, ставку, лимит, первоначальный взнос и ежемесячный платеж. Именно эти параметры будут все сильнее определять, какой объект покупатель сможет позволить себе на практике».

По мнению Елены Титовой, изменения условий «Семейной ипотеки» повлияют не просто на объем спроса, а на его структуру. «Для семей с одним ребенком и двумя детьми доступность кредита снижается, а значит, бюджет покупки сократится. Это может усилить спрос на более компактные квартиры, проекты с меньшей ценой входа и объекты высокой степени готовности, где покупатель лучше понимает итоговую стоимость приобретения. Для многодетных возможности, наоборот, расширяются. Потенциально это может поддержать спрос на более просторные квартиры. Но в программе нет требования, которое связывало бы количество детей с минимальной площадью приобретаемой квартиры. Поэтому семья с тремя детьми юридически может приобрести по программе и студию, и однокомнатную квартиру, если объект соответствует установленным требованиям», — рассуждает эксперт.

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В результате, по ее словам, увеличение льготного лимита может отразиться на рынке шире, чем просто рост спроса на большие площади: «Покупатель может направить дополнительный финансовый ресурс на более качественную локацию, более высокий класс проекта, готовность дома или лучшие характеристики самого объекта. Другими словами, часть спроса может перераспределяться не в сторону дополнительных квадратных метров, а в сторону качества недвижимости».

Ограниченный период субсидирования, по мнению Елены Титовой, может оказаться не менее значимым для рынка, чем сама ставка: «Фактически это означает рост месячного платежа как основного ограничения при выборе жилья. Даже при привлекательной процентной ставке сокращение периода субсидирования заставляет покупателя гораздо точнее соотносить стоимость квартиры со своим текущим доходом».

«При текущей стоимости рыночного кредита для многих семей вопрос уже не в том, нравится ли им объект, а в том, могут ли они позволить себе ежемесячный платеж», — подтверждает высокую степень влияния льготной ипотеки и в сегменте ИЖС директор по маркетингу ООО «Жилищный ответ» Елена Любчанская. По ее словам, покупатель стал намного чувствительнее к полной стоимости приобретения: «Он считает первоначальный взнос, платеж по ипотеке, будущие расходы на ремонт, коммуникации и благоустройство. В ИЖС это особенно заметно, потому что два дома с одинаковой ценой на старте могут требовать совершенно разного объема последующих вложений». В целом, по мнению Елены Любчанской, сделка сегодня требует больше аргументов, чем еще несколько лет назад: «Люди сравнивают не только разные поселки, но и покупку дома с квартирой, самостоятельным строительством или переносом покупки на более поздний срок».

Без сезонного подъема

Перспективы продаж в четвертом квартале участники рынка оценивают осторожно. «Рынок пройдет через период адаптации к новым условиям. Чем выше фактический платеж для конкретной семьи, тем больше покупателей будут откладывать решение, уменьшать бюджет или искать другой формат жилья», — говорит Елена Любчанская. По ее мнению, для конца года будут характерны более долгие циклы сделки и более жесткая конкуренция за покупателей, которые «действительно готовы покупать сейчас».

Михаил Иванов из ННДК от четвертого квартала ждет показателей примерно на уровне прошлого года: «Рынок будет настраиваться на новые условия. А вот падения цен ждать не стоит, так как в работе через счета эскроу застройщик ограничен финансовой моделью проекта и требованиями банка».

«Обычно на конец года приходится заметный рост продаж, однако в 2026-м мы не ожидаем такого сезонного подъема. Четвертый квартал, вероятно, будет менее активным, чем аналогичный период прошлого года, в том числе из-за новых условий „Семейной ипотеки“, — комментирует Татьяна Халилова из Glorax. — Эксперты рынка сходятся во мнении, что из-за ужесточений условий программы и дифференциации ставок объем выдач и количество сделок по „Семейной ипотеке“ могут снизиться примерно на 30%. В целом по итогам года мы ожидаем сокращения рынка примерно на 20% относительно 2025 года».

Татьяна Салахетдинова