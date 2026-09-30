В Госдуме поддержали поправки о публичном реестре временной блокировки автодорог

Комитет Госдумы по транспорту поддержал законопроект, регламентирующий создание в России публичного электронного реестра временного перекрытия автодорог. Проект поправок к федеральному закону «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ» и другим нормативным актам в марте в Госдуму внесли сенаторы Андрей Кутепов, Виктор Кресс и Валерий Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В публичный электронный реестр временных ограничений, по задумке парламентариев, должны вноситься данные о сроках, времени, условиях и основаниях перекрытий, а также координаты перекрываемых участков. В поправках упоминается семь групп причин возможных ограничений. В их числе — ремонт дорог, проведение публичных мероприятий, неблагоприятная погода, повышенная интенсивность движения и специальные мероприятия. Информацию в реестр за 15 дней до введения ограничений должны вносить владельцы автодорог. Исключение делается для аварий и ЧС. В этом случае ограничения вводятся немедленно и вписываются в реестр постфактум.

Кроме того, закон об автодорогах предлагается дополнить нормой, запрещающей перекрывать одну и ту же дорогу в нескольких местах чаще чем каждые 1–5 км (в зависимости от категории трассы — например, не чаще чем раз в 5 км для автомагистралей).

С момента внесения законопроекта в Госдуму его поддержали в регионах: положительные отзывы на инициативу направили заксобрания ЯНАО, Краснодарского края, Нижегородской области, парламент Кабардино-Балкарской Республики и Смоленская областная дума. В думском комитете по транспорту, поддержав законопроект, отметили, что проблема с перекрытиями дорог в РФ является «актуальной», особенно весной во время половодья. При этом в комитете отметили, что формулировки законопроекта, касающиеся причин введения ограничений, таких как неблагоприятные погодные условия или аварийные ситуации, «не соответствуют принципу правовой определенности» и нуждаются в уточнении.

Александр Воронов