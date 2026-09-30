Первый вице-премьер Башкирии встретился с белорусским коллегой

Первый вице-премьер — глава минэкономразвития Башкирии Рустам Муратов на форуме «ИННОПРОМ. Беларусь» провел переговоры с заместителем премьер-министра Белоруссии Виктором Каранкевичем. Стороны обсуждали совместные проекты и развитие торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Башкирии Рустам Муратов на инвестиционном форуме «Зауралье»

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ Первый вице-премьер Башкирии Рустам Муратов на инвестиционном форуме «Зауралье»

Фото: Идэль Гумеров / Коммерсантъ

По данным министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии, Минск является одним из основных партнеров региона, занимая седьмое место во внешнеторговом обороте республики. На Белоруссию приходится более 63% башкирского экспорта и около 37% — импорта.

Господа Муратов и Каранкевич обсудили создание общего Торгового дома и использование инструментов биржевой торговли, а также рассмотрели ход реализации совместных проектов, таких как предприятие МАЗ — УТТЗ в Уфе и мобильные бетонные заводы «Новые промышленные технологии» на шасси МАЗ.

В октябре в Уфе планируется проведение башкирско-белорусской торгово-промышленной ярмарки.

Идэль Гумеров