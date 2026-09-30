В Уфе «Школа 21» и «Ростелеком» займутся развитием совместных проектов в области искусственного интеллекта

«Школа 21» от Сбера в Уфе и «Ростелеком» в Башкортостане будут совместно развивать проекты в области искусственного интеллекта. Соответствующий меморандум на площадке Moscow Startup Summit подписали генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане Сергей Нищев и генеральный директор «Школы 21» в Уфе Екатерина Подымова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АНО РСПК СИТ «ШКОЛА 21. БАШКОРТОСТАН» Фото: АНО РСПК СИТ «ШКОЛА 21. БАШКОРТОСТАН»

Стороны договорились развивать научно-исследовательскую деятельность в сфере искусственного интеллекта. Помимо подготовки и реализации инновационных проектов, стороны планируют проводить совместные ИТ-мероприятия, которые смогут стать базой для обмена опытом с другими технологическими компаниями и будут способствовать развитию цифрового сообщества.

Екатерина Подымова, генеральный директор «Школы 21» в Уфе:

«Подписание меморандума позволит объединить экспертизу технологической компании и образовательные возможности «Школы 21». Участники школы будут работать над реальными задачами компании и совместными проектами, получая практические навыки и компетенции, востребованные бизнесом. Такой формат подготовки поможет формировать успешных специалистов, готовых к дальнейшему трудоустройству. Одновременно совместная работа позволит создавать прикладные технологические решения, которые можно будет внедрять в реальные процессы и получать от них практический и экономический эффект».

Совместная проектная работа позволит обмениваться экспертизой и проводить исследования, а также создавать конкретные решения с применением искусственного интеллекта, которые будут приносить практическую пользу предприятиям, специалистам и жителям Республики Башкортостан. Такой подход позволяет выстраивать связку: реальная задача региона — подготовка специалистов — разработка технологического решения — практический результат.

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Сергей Нищев, генеральный директор «Ростелекома» в Башкортостане:

«Участники «Школы 21» находятся в начале профессионального пути, но именно это позволяет им смотреть на технологические задачи без шаблонов и предлагать нестандартные решения. Мы будем привлекать их к работе над кейсами Проектного офиса цифровой трансформации и видим перспективы совместной работы над проектами по автоматизации документооборота, созданию цифровых сервисов и информационных систем для госструктур, а также над решениями в области компьютерного зрения для промышленных предприятий. Отдельно — агропромышленный комплекс: проекты «Цифровой улей» и Единая цифровая платформа пчеловодства. Наша цель — находить решения, которые после пилотирования в Башкортостане можно масштабировать на другие регионы».

Стороны также договорились реализовывать образовательные инициативы в сфере искусственного интеллекта. В качестве первого пилотного проекта проведено обучение руководящего состава республиканских органов власти основам применения ИИ-инструментов в сфере государственного управления.

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«Школа 21» — школа цифровых технологий от Сбера, где каждый желающий старше 18 лет может бесплатно получить востребованную ИТ-профессию, развить навыки в сфере информационных технологий и стать цифровым инженером. Уфимский кампус школы рассчитан на 408 рабочих станций. Он расположен по адресу: ул. Заки Валиди, д. 32/2б .

АНО РСПК СИТ "ШКОЛА 21. БАШКОРТОСТАН"