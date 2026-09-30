Инвесторы просят пощадить ПИФы

Инвесторы попросили не вводить налог на пассивные доходы паевых фондов. Такую меру предложил Минфин в материалах к проекту федерального бюджета. Из текста следует, что фонды должны будут платить 15% от прибыли. Аналогичная инициатива затрагивает доходы от дивидендов и банковские вклады.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Ассоциация институциональных и розничных инвесторов направила письмо вице-премьеру Александру Новаку. Там она попросила сохранить действующее налогообложение для всех ПИФов, кроме закрытых. Председатель правления ассоциации Илья Херсонцев рассказал “Ъ FM”, что участники рынка рискуют лишиться удобного инструмента:

«Розничные инвесторы, что квалифицированные, что неквалифицированные, постепенно начинают привыкать инвестировать не в режиме торгов туда-сюда на бирже, а регулярного инвестирования через коллективные инвестиции. Главный инструмент — это паевые инвестиционные фонды. Есть для розничных инвесторов, есть для квалифицированных, открытые, биржевые. Есть закрытые ПИФы, которые используются очень состоятельными гражданами для того, чтобы упаковать свои активы. Но мы говорим только про те, в которых находятся рыночные активы. Главный риск в том, что новые инициативы могут прервать начавшийся процесс.

Граждане инвестируют не повально в бетон, в седьмую квартиру, а в российский фондовый рынок через коллективные инвестиции.

На это, как и предлагалось, и стоило направить усилия.

Однозначно отбивка о том, что наше письмо получено, есть, но обычно ответы на письма такого рода примерно одинаковые, что “Спасибо, учтем при разработке мер налоговых”. Это скорее некий диалог инвесторов с финансовыми властями».

В день, когда Минфин объявил о своих предложениях, из паевых инвестиционных фондов забрали примерно 2,7 млрд руб., подсчитали аналитики «Эйлер». Ранее в Центробанке призвали не распространять действие поправок на «максимально открытые и рыночные ПИФы». Первый зампред регулятора Владимир Чистюхин заявил, что инициатива министерства прежде всего нацелена на фонды, которые используют для оптимизации налогообложения.

Никита Путятин