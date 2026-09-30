В Оренбуржье суд вернул в муниципальную собственность 12 участков стоимостью более 11 млн рублей

В Оренбургской области суд удовлетворил требование прокуратуры Оренбургского района признать недействительными договоры купли-продажи 12 земельных участков рыночной стоимостью более 11 млн руб., а также вернуть землю в муниципальную собственность. Об этом сообщает прокуратура региона.

По данным надзорного ведомства, ряд граждан незаконно приобрел 12 земельных участков, расположенных на территории одного из СНТ и находящихся в муниципальной собственности. Произошло это посредством необоснованного принятия в члены товарищества аффилированных лиц, которые не собирались пользоваться и распоряжаться землей. Впоследствии участки были раздроблены и проданы по более высокой стоимости.

Руфия Кутляева