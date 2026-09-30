Во Франции могут обложить налогом продукты с высоким содержанием сахара

Французское правительство 1 октября представит Совету министров проект введения налога на продукты с высоким содержанием сахара, сообщает Le Figaro. О целесообразности такой меры высказался министр по делам малых и средних предприятий, торговли, ремесел и туризма Серж Папен.

Мера создана по аналогии с налогом на газированные напитки, вступившим во Франции в силу 1 января 2012 года. Официально он называется «сбор с напитков, содержащих добавленный сахар». В момент введения ставка налога составляла €7,5 за гектолитр. Позже она стала прогрессивной, а с 2026 года налог упрощен до трех уровней по сладости напитков с максимумом в €35,63 за гектолитр.

Новый сбор коснется переработанных продуктов с повышенным содержанием сахара, таких как торты, выпечка, сладкие спреды для бутербродов и даже морковное пюре.

Министр Серж Папен предупредил, что сбор может привести к росту стоимости таких продуктов, и призвал к широкой общественной дискуссии по поводу возможного введения налога. Он подчеркнул, что в стране существует серьезная проблема ожирения, диабета и чрезмерного потребления сахара. «Сейчас ребенок к девяти годам съедает столько же сахара, сколько его дед за всю свою жизнь»,— отметил господин Папен.

В случае принятия в 2027 году налог может принести государству около €200 млн в год.

Екатерина Наумова