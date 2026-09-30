Частная сеть клиник займет долгострой в центре Перми

Сеть клиник МЕДСИ займет девятиэтажное здание недостроенной гостиницы на ул. Советской, 30а, сообщает портал v-kurse.ru. По данным портала, клиника займет в здании на Советской все девять этажей. При этом источники v-kurse.ru утверждают, что сеть клиник может сократить свое присутствие на других площадках. Сейчас филиалы клиники расположены по шести адресам в Перми.

Информацию о планируемом размещении на Советской, 30а, в самой клинике пока не подтверждают. Однако на здании уже появилась вывеска медучреждения. По сведениям v-kurse.ru, клиника планирует начать работу по новому адресу с ноября 2026 года.

Здание недостроенной гостиницы на ул. Советской, 30а, и расположенный рядом «Дом Третьяковой» в 2020 году купил на торгах предприниматель Борис Кардашов. Помещения продавались в рамках банкротства структуры бывшей «Камской долины».

Федеральная сеть клиник АО «Группа компаний “Медси”» входит в АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Группа включает 79 медицинских центров, из которых 40 — в Москве и Московской области. В 2017 году «Медси» приобрела 60% пермского ООО «Клиники здоровья “Медлайф”», а спустя год довела долю до 100%. Выручка ООО «Медси-Пермь» за 2025 год составила 1,4 млрд руб. (1,2 млрд в 2024 году). Чистая прибыль компании за прошлый год составила 10,3 млн руб. (5,7 млн руб. в 2024 году).