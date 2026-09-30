Мошенники убедили нижегородку продать квартиру и отдать им 8 млн рублей

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбуждено по заявлению 70-летней жительницы Нижнего Новгорода, которую неизвестные под видом сотрудников спецслужбы убедили передать им 8,1 млн руб. Об этом сообщили в ГУ МВД по Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Потерпевшая рассказала полиции, что собеседники по телефону сначала убедили ее снять в банке 1,8 млн руб. из накоплений, чтобы задекларировать средства, и передать их курьеру.

Впоследствии нижегородку уговорили продать квартиру, а выручку от продажи в размере 6,3 млн руб. — отдать курьеру в пакете.

Владимир Зубарев