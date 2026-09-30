Муфтий Крганов переизбран главой Духовного собрания мусульман России
Муфтий Крганов переизбран главой Духовного собрания мусульман еще на пять лет
Делегаты съезда Духовного собрания мусульман России переизбрали муфтия Альбира Крганова на должность главы организации еще на пять лет. Решение принято единогласно, сообщила пресс-служба ДСМР.
«Убежден, что, опираясь на Священный Коран, в сотрудничестве с органами власти и традиционными конфессиями, мы сможем преодолеть все трудности, стать более сильными и сплоченными в защите интересов и идеалов своей Родины, в деле сохранения самобытных культурных и духовно-нравственных основ нашей жизни и устойчивого будущего России»,— сообщил муфтий.
В числе задач Альбир Крганов назвал укрепление мусульманских общин, строительство мечетей, вклад в образование и поддержку участников боевых действий на Украине.
Духовное собрание мусульман России — одна из крупнейших исламских религиозных организаций страны. Альбир Крганов возглавляет ее с момента учреждения в 2016 году.