В Германии и других странах ЕС прошли обыски у производителей неонацистской музыки

В Германии, Италии, Польше, Эстонии и Чехии прошли обыски у лиц, которых правоохранительные органы этих стран подозревают в причастности к производству и распространению неонацистской музыки. Об этом написали СМИ, включая Der Spiegel и Die Welt, со ссылкой на полицию и прокуратуру. Расследование возглавляют германские правоохранители — прокуратура немецкого города Ростока и управление полиции земли Мекленбург—Передняя Померания.

СМИ пишут, что в центре расследования в Германии находятся четыре человека в возрасте от 43 до 55 лет. По данным следствия, не позднее 2020 года они «объединились в сеть по производству и распространению музыки нацистского, антисемитского и расистского содержания, разжигающей межнациональную рознь». Кроме них обыски прошли еще у восьми человек, подозреваемых в причастности к такой деятельности, а также у людей из их ближайшего окружения.

Полиция Германии провела обыски в Берлине, Баварии, Тюрингии и Северном Рейне—Вестфалии. В операции приняли участие около 390 сотрудников правоохранительных органов.

Яна Рождественская