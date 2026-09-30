Жительница Самары получила 4 года колонии за фиктивную регистрацию 37 мигрантов

Советский районный суд Самары вынес приговор местной жительнице за организацию незаконного пребывания в РФ иностранцев с использованием интернета в составе организованной группы (ч. 3 ст. 322.1 УК РФ), а также за 37 эпизодов фиктивной постановки мигрантов на учет (ст. 322.3 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Как установил суд, с 1 октября 2024-го по 1 февраля 2025 года подсудимая в составе преступной группы с помощью разных аккаунтов на Едином портале заполняла электронные формы уведомлений о прибытии иностранцев. При этом она указывала адреса в Самарской области, владельцы которых не собирались предоставлять жилье мигрантам.

За эти услуги подсудимая получала от иностранцев денежное вознаграждение. В результате уполномоченные органы лишились возможности контролировать соблюдение мигрантами правил учета и их перемещение по территории страны.

С учетом заключенного досудебного соглашения о сотрудничестве суд назначил обвиняемой наказание в виде четырех лет колонии общего режима и штрафа в доход государства на сумму 1 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.

Георгий Портнов