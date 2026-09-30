Марат Камболов вступил в должность президента Южной Осетии. На выборах, которые прошли 18 сентября, он получил 84,95% голосов при явке 82,65%.

Инаугурация прошла в Госдрамтеатре в Цхинвале. Господин Камболов произнес клятву на осетинском и русском языках, после чего глава ЦИК Эмилия Гагиева выдала ему удостоверение президента. На церемонии присутствовали все бывшие президенты Южной Осетии, а также делегации из России, Абхазии, Венесуэлы, Никарагуа.

Южная Осетия объявила о независимости в 1992 году. Ее признают Россия, Никарагуа, Венесуэла и Сирия. Остальные страны-члены ООН считают республику частью Грузии. Должность президента Южной Осетии рассчитана на пять лет.

Марат Камболов начинал карьеру в структурах российского правительства, в том числе на постах советника и заместителя министра. В 2014 году получил должность заместителя директора Курчатовского института, который возглавил в 2021-м. В мае 2026 года господин Камболов стал советником президента Южной Осетии, в июне — премьер-министром республики.