Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл реалистичного и сбалансированного бюджета — заранее соотнести расходы с точно рассчитанными ресурсами, текущими приоритетами и стратегическими целями. В сентябре 2026 года Владимир Путин связал такую конструкцию с сохранением макроэкономической стабильности и финансированием национальных проектов и федеральных программ; в мае 2024 года он также говорил о планировании бюджета на основе бюджетных правил.

Ограничением для бюджетных решений остается инфляция: в июле 2026 года Путин отмечал, что высокие темпы роста экономики могут ускорить рост цен, хотя текущий курс правительства, по его словам, сохраняет устойчивость экономической и финансовой систем. В июне 2026 года он заявлял о стабильном росте российской экономики несмотря на инфляцию, одновременно признавая наличие рисков.

В июле 2026 года среди долгосрочных задач назывались запуск нового инвестиционного цикла и структурные изменения в экономике. Трудности на топливном рынке тогда характеризовались как временные, но сама постановка задачи означала необходимость направлять меры не только на текущую стабилизацию, но и на долгосрочные цели.