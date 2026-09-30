Путин: экономика России чувствует себя уверенно
Путин: экономика и финансовая система России чувствуют себя уверенно
Президент России Владимир Путин в выступлении на первом заседании Госдумы IX созыва заявил, что финансовая система и экономика России «чувствуют себя уверенно».
«Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное — не допускать никаких ошибок и подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно», — подчеркнул президент.
Владимир Путин отметил, что законодательная и исполнительная власти должны находить «оптимальные, наиболее эффективные решения» по каждому вопросу. В частности, это касается закона о бюджете, который должен быть сбалансированным и реалистичным, отметил президент. Он также призвал депутатов «исключить любой разрушающий нас изнутри популизм», поскольку «ошибки сейчас недопустимы».
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Практический смысл реалистичного и сбалансированного бюджета — заранее соотнести расходы с точно рассчитанными ресурсами, текущими приоритетами и стратегическими целями. В сентябре 2026 года Владимир Путин связал такую конструкцию с сохранением макроэкономической стабильности и финансированием национальных проектов и федеральных программ; в мае 2024 года он также говорил о планировании бюджета на основе бюджетных правил.
Ограничением для бюджетных решений остается инфляция: в июле 2026 года Путин отмечал, что высокие темпы роста экономики могут ускорить рост цен, хотя текущий курс правительства, по его словам, сохраняет устойчивость экономической и финансовой систем. В июне 2026 года он заявлял о стабильном росте российской экономики несмотря на инфляцию, одновременно признавая наличие рисков.
В июле 2026 года среди долгосрочных задач назывались запуск нового инвестиционного цикла и структурные изменения в экономике. Трудности на топливном рынке тогда характеризовались как временные, но сама постановка задачи означала необходимость направлять меры не только на текущую стабилизацию, но и на долгосрочные цели.