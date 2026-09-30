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Путин: экономика России чувствует себя уверенно

Путин: экономика и финансовая система России чувствуют себя уверенно

Президент России Владимир Путин в выступлении на первом заседании Госдумы IX созыва заявил, что финансовая система и экономика России «чувствуют себя уверенно».

«Российская финансовая система и экономика чувствуют себя уверенно. Главное — не допускать никаких ошибок и подходить к решению задач в этих чрезвычайно важных сферах ответственно», — подчеркнул президент.

Владимир Путин отметил, что законодательная и исполнительная власти должны находить «оптимальные, наиболее эффективные решения» по каждому вопросу. В частности, это касается закона о бюджете, который должен быть сбалансированным и реалистичным, отметил президент. Он также призвал депутатов «исключить любой разрушающий нас изнутри популизм», поскольку «ошибки сейчас недопустимы».

Фотогалерея

Как прошла встреча новых депутатов

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре)

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Депутаты перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Людмила Болилая и Станислав Кочев

Депутаты Людмила Болилая и Станислав Кочев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин (слева) и депутат Сергей Бурлаков (в центре)

Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин (слева) и депутат Сергей Бурлаков (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-спикер Владимир Васильев и первый вице-спикер Ирина Яровая

Вице-спикер Владимир Васильев и первый вице-спикер Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-подходе

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-подходе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на экране)

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на экране)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Нина Останина

Депутат Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Андрей Луговой (в центре)

Депутат Андрей Луговой (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Госдумы перед заседанием

Депутаты Госдумы перед заседанием

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: депутаты Андрей Исаев, Денис Майданов и Алексей Нечаев

Слева направо: депутаты Андрей Исаев, Денис Майданов и Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин (справа) на пресс-подходе

Руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин (справа) на пресс-подходе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и вице-премьер Дмитрий Григоренко

Слева направо: председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Андрей Макаров

Депутат Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

В холле Госдумы

В холле Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Журналист Антон Верницкий

Журналист Антон Верницкий

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Госдумы перед заседанием

Депутаты Госдумы перед заседанием

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Владислав Третьяк и Рима Баталова

Депутаты Владислав Третьяк и Рима Баталова

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Татьяна Москалькова и Зелимхан Муцоев

Депутаты Татьяна Москалькова и Зелимхан Муцоев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-спикеры Мария Воропаева и Владислав Даванков

Вице-спикеры Мария Воропаева и Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Ирина Елиферова (слева) и Ирина Белых

Депутаты Ирина Елиферова (слева) и Ирина Белых

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Депутаты перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов (слева) и вице-премьер Дмитрий Григоренко

Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов (слева) и вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

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Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Людмила Болилая и Станислав Кочев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент общественной организации «Опора России» Александр Калинин (слева) и депутат Сергей Бурлаков (в центре)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-спикер Владимир Васильев и первый вице-спикер Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий на пресс-подходе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Госдумы Вячеслав Володин (на экране)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Нина Останина

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Андрей Луговой (в центре)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Госдумы перед заседанием

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: депутаты Андрей Исаев, Денис Майданов и Алексей Нечаев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Руководитель фракции «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин (справа) на пресс-подходе

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Слева направо: председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов, председатель Совфеда Валентина Матвиенко и вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутат Андрей Макаров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

В холле Госдумы

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Журналист Антон Верницкий

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Госдумы перед заседанием

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Владислав Третьяк и Рима Баталова

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Татьяна Москалькова и Зелимхан Муцоев

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Вице-спикеры Мария Воропаева и Владислав Даванков

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты Ирина Елиферова (слева) и Ирина Белых

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

Депутаты перед началом заседания

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ  /  купить фото

Председатель Высшего совета партии «Единая Россия» Борис Грызлов (слева) и вице-премьер Дмитрий Григоренко

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ  /  купить фото

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Составлено ИИ-Ассистентъ

Практический смысл реалистичного и сбалансированного бюджета — заранее соотнести расходы с точно рассчитанными ресурсами, текущими приоритетами и стратегическими целями. В сентябре 2026 года Владимир Путин связал такую конструкцию с сохранением макроэкономической стабильности и финансированием национальных проектов и федеральных программ; в мае 2024 года он также говорил о планировании бюджета на основе бюджетных правил.

Ограничением для бюджетных решений остается инфляция: в июле 2026 года Путин отмечал, что высокие темпы роста экономики могут ускорить рост цен, хотя текущий курс правительства, по его словам, сохраняет устойчивость экономической и финансовой систем. В июне 2026 года он заявлял о стабильном росте российской экономики несмотря на инфляцию, одновременно признавая наличие рисков.

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