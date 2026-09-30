Пенсионерка из Токмака получила 14 лет по делу о финансировании ВСУ

65-летнюю жительницу Токмака в Запорожской области приговорили к 14 годам в колонии по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) за перевод денег для украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Женщину задержали сотрудники ФСБ. Отмечается, что в апреле 2023 года она приняла российское гражданство, но сохранила проукраинские взгляды и выступила против специальной военной операции. По версии обвинения, желая помочь украинской армии, она нашла ее банковские счета, используемые для закупки оружия, и перевела с января по апрель 2024 года 1250 гривен, или 2980 руб. по курсу ЦБ РФ.

Александр Дремлюгин, Симферополь