Пенсионерка из Токмака получила 14 лет по делу о финансировании ВСУ
65-летнюю жительницу Токмака в Запорожской области приговорили к 14 годам в колонии по делу о государственной измене (ст. 275 УК РФ) за перевод денег для украинской армии. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.
Женщину задержали сотрудники ФСБ. Отмечается, что в апреле 2023 года она приняла российское гражданство, но сохранила проукраинские взгляды и выступила против специальной военной операции. По версии обвинения, желая помочь украинской армии, она нашла ее банковские счета, используемые для закупки оружия, и перевела с января по апрель 2024 года 1250 гривен, или 2980 руб. по курсу ЦБ РФ.
В делах о переводах в пользу украинских вооруженных формирований обвинение связывает перечисление средств с финансированием деятельности, направленной против безопасности России. В одном из дел суд установил, что финансирование представителей ВСУ было направлено против безопасности России. В другом случае следствие связывало получателя средств с иностранной финансовой структурой, которая, по его данным, использовалась для материального обеспечения вооруженных формирований.
Сопоставимые приговоры показывают, что небольшой перевод сам по себе не исключал длительного наказания: 14 лет назначали за перечисление 1,5 тыс. гривен (3,3 тыс. рублей) и примерно 5 тыс. рублей, 15 лет — за сумму свыше 23 тыс. рублей. В другом деле за переводы в украинский фонд в поддержку ВСУ назначили 12 лет, а за перевод денег для украинской армии по делу 2023 года — восемь лет.