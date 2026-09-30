Загруженность уфимских гостиниц превысила 55%

В прошлом году средний уровень загрузки гостиниц Уфы составил 55,2%, указано в дорожной карте по содействию развитию конкуренции в городе на 2026 — 2030 годы, утвержденной мэрией.

Всего, по данным администрации, в Уфе действуют 107 гостиниц и гостиничных предприятий с более чем 4 тыс. номеров. Их вместимость составляет 7 тыс. человек. Две гостиницы находятся в муниципальной собственности, восемь — в государственной, остальные 98 относятся к частным организациям.

Наибольшей загрузки номерной фонд достигает весной и осенью — в период выставок, форумов, конференций.

Основными проблемами и барьерами входа на гостиничный рынок власти считают снижение платежеспособного спроса населения и уменьшение спроса на услуги проживания, выбор альтернативных вариантов размещения (посуточная аренда квартир и апартаментов), сезонность спроса и дефицит кадров.

Решить проблему, полагают в муниципалитете, способен событийный туризм, продвижение туристического потенциала, создание необходимой инфраструктуры и формирование положительного имиджа и привлекательности города. В мэрии надеются, что к 2030 году в Уфе будут действовать 111 гостиниц.

Идэль Гумеров