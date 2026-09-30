В Березниках восстановили электро- и водоснабжение

В Березниках завершились восстановительные работы на подстанции «Быгель». Ранее из-за аварии на ней часть Березников осталась без электроэнергии и водоснабжения. Об этом сообщается на странице муниципалитета в соцсети.

Электричество отсутствовало в домах в квадрате ул. Набережная — Свердлова — Парижской Коммуны (включая районы Семино, Суханово). Из-за отключения электроэнергии остановилась работа насосов на водонапорной станции №18. Сотрудники водоканала переподключили водоснабжение напрямую с водозабора Усолка.

Прокуратура организовала проверку, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе в части соблюдения нормативных сроков устранения коммунальной аварии и организации подвоза воды населению.