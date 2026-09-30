Пещера в Крыму, где потерялись люди, была закрыта для туристов

Крымская пещера Голубиная, входящая в систему Красных пещер, в которой накануне заблудились туристы, не была оборудована для любительских походов. Об этом “Ъ” рассказали представители организации «Кизил-Коба», занимающейся проведением экскурсий в горном массиве Долгоруковской яйлы.

Накануне стало известно, что в этих местах перестали выходить на связь четыре спелеолога, которые сами работают там инструкторами. К их спасению привлекли более 40 сотрудников МЧС, поисковая операция продолжалась около 12 часов. Никто из потерявшихся не пострадал. По их словам, они хотели попасть Красную пещеру через Голубиную, но заблудились из-за сложности маршрута и подъема уровня воды в системе.

Как сообщили “Ъ” представители организации «Кизил-Коба», этот маршрут закрыт для туристических экскурсий, поскольку не оборудован.

Протяженность Голубиной пещеры, открытой в 1980-е годы, составляет более 6 км. Проход между Голубиной и Красными пещерами находится под водой. В 2002 году из-за подъема уровня воды в этих пещерах погиб известный спелеолог Вадим Родин. По версии спасателей, трагедия произошла в результате повышения уровня вод и скорости течения подземных рек во время ливней. Поиски его тела продолжались около недели.

Александр Дремлюгин, Симферополь