К россиянам Кишинев не пойдет

Премьер Молдавии Василе Тофан исключил переговоры с Россией о закупках газа, предложив искать поставщиков в Катаре, Азербайджане и Туркменистане. В условиях резкого роста цен на газ Кишинев рассчитывает на долгосрочные контракты, которые позволят зафиксировать цены на уровне ниже рыночных. Пока же потребителей ждет второе за осень повышение тарифа, на что оппозиционная Партия социалистов во главе с Игорем Додоном призывает ответить массовыми протестами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Молдавии Василе Тофан

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ Премьер-министр Молдавии Василе Тофан

Фото: Виктор Могылдя / Коммерсантъ

На заседании правительства премьер Василе Тофан заявил, что власти намерены заранее подготовиться к следующей зиме, добившись долгосрочного соглашения с экспортерами газа. В числе таких стран он, в частности, обозначил Катар, Азербайджан и Туркменистан. При этом премьер признал, что переговоры будут сложными, рассчитывать на готовность этих стран продавать газ Молдове со скидкой не приходится. Но «только к россиянам и Путину мы не пойдем», добавил глава правительства.

В интервью Bloomberg 24 сентября Василе Тофан назвал себя одним из главных врагов Владимира Путина в регионе. Он обвинил Москву в гибридной войне против Молдавии и вмешательстве в выборы. Премьер также признал, что отказ от российского газа имеет свою цену: на фоне мирового подорожания стране приходится платить больше.

С 1 сентября газ для населения подорожал примерно на 41%. Уже с 1 октября цена вырастет еще — соответствующее решение Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) приняло 28 сентября. Новый рост достигает почти 29%, а совокупное удорожание относительно августа превышает 81%.

Директор НАРЭ Алексей Таран объяснил пересмотр удорожанием закупок и необходимостью обеспечить поставщику средства перед отопительным сезоном. По его словам, «цены отражают текущую ситуацию на рынке». По данным регулятора, расчетная закупочная стоимость газа на октябрь—декабрь выросла с 12,1 тыс. леев ($704) до 17 тыс. леев ($957) за тысячу кубометров.

Как пояснял премьер в парламенте 22 сентября, более 90% необходимых на зиму объемов уже законтрактовано. Однако значительная часть поставок привязана к европейским котировкам TTF. Это означает, что наличие договоров обеспечивает объемы, но не защищает потребителей от дальнейшего роста закупочных цен.

В условиях роста тарифов лидер Партии социалистов Игорь Додон призвал оппозицию объединиться и готовить акции без партийных флагов. По его словам, «нас должно быть десятки тысяч в центре Кишинева». Массовые выступления экс-президент Молдавии предложил провести в конце октября или начале ноября. Между тем 28 сентября у здания НАРЭ уже прошла акция протеста против повышения тарифов, собравшая десятки человек.

В правящей партии «Действие и солидарность» заявили, что понимают тревогу граждан, но назвали предложения оппозиции популистскими. Пресс-секретарь партии Адриана Влас пообещала продолжить выплачивать компенсации наиболее уязвимым потребителям и направлять инвестиции в энергетическую безопасность.

Владимир Маврин, Кишинев