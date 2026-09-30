В Прикамье увеличилась доля предприятий, подвергшихся кибератакам

В 2025 году 21% прикамских организаций столкнулись с инцидентами информационной безопасности. Их количество выросло на 2,8% (в 2024-м — 18,2%). К таким выводам пришли аналитики Finexpertiza на основе данных Росстата. Так, Пермский край занял второе место среди регионов РФ по количеству кибератак. Лидирует по показателю Московская область (26,4%).

Согласно исследованию, в прошлом году среди отраслей с наибольшей долей организаций, подвергшихся киберугрозам, оказались оптовая и розничная торговля (31,7%), гостиницы и общепит (27,3%), образование (23,5%), информация и связь (21,5%), финансы и страхование (20,8%), а также обрабатывающие производства (19,9%).