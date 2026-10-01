На остальное будем жить

Министерство тарифного регулирования и энергетики Челябинской области утвердило обновленные тарифы на электрическую и тепловую энергию для населения, которые начнут действовать с 1 октября 2026 года. Корректировка станет вторым и наиболее существенным этапом индексации коммунальных платежей в 2026 году. В среднем суммарный платеж для владельцев двухкомнатного жилья увеличится на 400–500 руб. в месяц. Основной рост обеспечит теплоснабжение, стоимость которого повысится почти на 15%, в то время как тарифы на электроэнергию увеличатся на 11,1–11,2%. Ресурсные организации уже начали информирование потребителей о новой сетке тарифов, дифференцированной по объемам потребления.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

С 1 октября 2026 года в Челябинской области завершается период действия тарифов, установленных после январской индексации. Сог­ласно распоряжению правительства РФ №3413-р, принятому в конце 2025 года, этот год предполагает двух­этапное изменение стоимости коммунальных услуг. Первый этап, прошедший 1 января, был связан с корректировкой ставки НДС (с 20% до 22%) и привел к среднему росту платежей на 1,7%. Октябрьское повышение является плановой индексацией, учитывающей инфляционные процессы и инвестиционные программы ресурсоснабжающих организаций. Для Южного Урала предельный индекс роста совокупного платежа ограничен отметкой 14%.

Региональный гарантирующий поставщик электроэнергии ООО «Уралэнергосбыт» уже опубликовал детализированную сетку тарифов, которые будут применяться с расчетного периода октября. Ключевой особенностью системы остается разделение потребителей на три диапазона в зависимости от объема потребления, что призвано стимулировать энергосбережение и ограничить использование льготных тарифов для коммерческих нужд (например, при майнинге криптовалют или ведении бизнеса в жилых помещениях).

Для наиболее массовой категории — городского населения, проживающего в домах с газовыми плитами,— стоимость киловатт-часа в рамках первого диапазона (потребление до 1200 кВт/ч в месяц) вырастет на 11,2%. Если ранее тариф составлял 4,8 руб., то с 1 октября он увеличится до 5,4 руб. При переходе во второй диапазон (от 1200 кВт/ч до 6000 кВт/ч) цена возрастает до 8,9 руб., а при превышении 6000 кВт/ч — до практически 13 руб.

Для жителей городов, чьи дома оборудованы стационарными электроплитами и электроотопительными установками, а также для сельских жителей преду­смотрен понижающий коэффициент. Для них тариф первого диапазона вырастет с 3,4 руб. до 3,8 руб. за кВт/ч (+11,2%). Важно отметить, что в отопительный сезон (с октября по май) для домов с электроотоплением лимит первого диапазона расширен до 3900 кВт/ч в месяц, в то время как в летний период (июнь — сентябрь) он возвращается к стандартной отметке в 1200 кВт/ч.

Существенные изменения затронут и тех, кто использует многоставочные приборы учета. При дифференциации по двум зонам суток «дневной» тариф для городских квартир с газовыми плитами вырастет с 5,6 руб. до 6,2 руб., а «ночной» — с 2,9 руб. до 3,2 руб.

Наиболее чувствительным для бюджета домохозяйств станет повышение стоимости отопления, на которое приходится основная доля коммунальных расходов в зимний период. В Челябинском городском округе для потребителей, обслуживаемых АО «УСТЭК-Челябинск», утвержден новый льготный тариф.

Для основной массы населения стоимость одной гигакалории (Гкал) увеличится почти на 15% — с текущих 2184,4 руб. до 2511,3 руб. Рост в абсолютных цифрах составит 326,9 руб. за каж­дую Гкал. Для отдельных категорий граждан, имеющих право на дополнительные льготы (например, проживающих в ряде домов в переулке Арматурном), тариф увеличится с 1964,1 руб. до 2258,9 руб. за Гкал.

Октябрьская индексация в 13% (в среднем по РФ) является одной из самых значительных за последние годы. Для сравнения: в июле 2025 года средний предельный уровень индексации по стране составлял 11,9%. В 2024-м этот показатель находился на уровне 9,8%, а в 2023 году индексация официально не проводилась, так как была перенесена на декабрь 2022-го (тогда рост составил 9%).

Значительная корректировка цен затронула также сферу водоснабжения и водоотведения. Согласно материалам областного минис­терства тарифного регулирования, стоимость одного кубического метра холодной воды с 1 октября составит 44,2 руб. Ранее, с 1 января по 30 сентября 2026 года, действовал тариф 40,2 руб. за кубический метр (при базовом значении 39,6 руб. в конце 2025-го). Таким образом, осенний рост составит 9,9%. В сегменте водоотведения динамика более выражена: тариф увеличится с 26,9 руб. за кубический метр до 33,3 руб. за кубический метр, что означает рост на 23,9%. При этом плата за очистку сточных вод останется на уровне, установленном с начала года,— 8,6 руб. за кубичес­кий метр, что ниже показателя 2025 года (10,8 руб. за кубический метр).

Услуги обращения с отходами также подверглись индексации. Для жителей многоквартирных домов в Челябинском кластере плата за вывоз мусора с 1 октября составит 142 руб. с человека в месяц. Весь предшествующий период 2026 года, как и в конце 2025-го, ставка удерживалась на уровне 124,6 руб. Рост составил 14%. Для жителей частного сектора тариф проиндексирован аналогично: с 96,2 руб. до 109,6 руб. с человека.

Также удорожание коснулось и розничных цен на природный газ, используемый для приготовления пищи и нагрева воды. Если в конце 2025 года услуга обходилась потребителю в 126,1 руб. с человека, а с 1 января 2026-го цена была скорректирована до 128,2 руб., то с 1 октября платеж вырастет до 146 руб.

В новостных сообщениях снабжающие организации акцентируют внимание на необходимости своевременной оплаты. Наличие задолженности может привести не только к начис­лению пеней, но и к судебному взысканию, а также к ограничению прав на получение субсидий на оплату ЖКУ. Напомним, право на такие льготы имеют семьи, у которых расходы на «коммуналку» превышают установленную долю в совокупном доходе (в Челябинской облас­ти этот порог варьируется от 11% до 22% в зависимости от категории семьи).

Актуальные сведения о тарифах по каждому конкретному поставщику ресурсов жители могут проверить на официальном сайте министерства тарифного регулирования и энергетики региона, а также в личных кабинетах расчетных центров.

Евгений Рыженьков