Иностранца обвинили в организации нарколаборатории в Нижегородской области

Нижегородский областной суд рассмотрит уголовное дело в отношении иностранца, обвиненного в организации нарколаборатории. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По фабуле дела 33-летний житель ближнего зарубежья вместе с предполагаемыми подельниками приобрел жилой дом в Богородском округе за 2,5 млн руб. и оборудовал его для производства наркотиков. Фигуранты купили и привезли в дом 15 кг химикатов и прекурсоров наркотических веществ, из которых изготавливали мефедрон по инструкциям, поступавшим от их кураторов в мессенджерах.

Деятельность преступной группы правоохранительные органы пресекли в апреле 2026 года.

Владимир Зубарев