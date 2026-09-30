Royal Jordanian в ноябре запустит рейсы из иорданской Акабы в Москву
Иорданская авиакомпания Royal Jordanian с 15 ноября запустит прямой рейс между Москвой и Акабой. Он станет дополнением к уже существующему авиасообщению между странами, сообщает пресс-служба аэропорта «Домодедово».
Рейсы из столичного аэропорта Royal Jordanian планирует совершать дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Сейчас авиакомпания выполняет три рейса в неделю из Москвы в столицу Иордании Амман.
Предполагается, что новый маршрут позволит увеличить приток российских туристов в королевство. В 2027 году арабский перевозчик планирует запустить рейсы из Иордании в Санкт-Петербург, а в 2028 году — в Екатеринбург. В перспективе также развитие цифровых сервисов, включая оплату билетов через российские приложения.
Рейсы между Москвой и Иорданией были прерваны в 2021 году из-за пандемии коронавируса. В октябре 2024 года Royal Jordanian возобновила регулярные полеты. Сейчас между странами действует соглашение о безвизовых поездках.
Прямой маршрут важен прежде всего для курортного туризма в Акабе: там уже сформирован продукт all inclusive на побережье Красного моря, но без перелета непосредственно в этот район его привлекательность снижалась из-за длительного наземного трансфера. Новый рейс устраняет это ограничение и делает поездки в Акабу удобнее для российских туристов.
Действующее направление через Амман лучше подходит для столицы и курортов Мертвого моря: дорога оттуда занимает около полутора часов. До Акабы из Аммана приходится добираться примерно 4,5 часа, что, по оценке участников рынка, заметно сдерживает спрос на классический пляжный отдых в этом районе.