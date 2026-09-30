Royal Jordanian в ноябре запустит рейсы из иорданской Акабы в Москву

Иорданская авиакомпания Royal Jordanian с 15 ноября запустит прямой рейс между Москвой и Акабой. Он станет дополнением к уже существующему авиасообщению между странами, сообщает пресс-служба аэропорта «Домодедово».

Рейсы из столичного аэропорта Royal Jordanian планирует совершать дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям. Сейчас авиакомпания выполняет три рейса в неделю из Москвы в столицу Иордании Амман.

Предполагается, что новый маршрут позволит увеличить приток российских туристов в королевство. В 2027 году арабский перевозчик планирует запустить рейсы из Иордании в Санкт-Петербург, а в 2028 году — в Екатеринбург. В перспективе также развитие цифровых сервисов, включая оплату билетов через российские приложения.

Рейсы между Москвой и Иорданией были прерваны в 2021 году из-за пандемии коронавируса. В октябре 2024 года Royal Jordanian возобновила регулярные полеты. Сейчас между странами действует соглашение о безвизовых поездках.