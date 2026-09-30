Ушел из жизни директор Института компьютерных наук и технологий ПГНИУ
Пермский государственный национальный исследовательский университет (ПГНИУ) сообщил о смерти директора Института компьютерных наук и технологий (ИКНТ) Сергея Автайкина. По данным пресс-службы вуза, он ушел из жизни после продолжительной болезни. Согласно открытым данным, ему было 40 лет.
Сергей Автайкин был назначен на должность директора ИКНТ в мае 2023 года. До этого он был заведующим лабораторией перспективных систем управления Московского физико-технического института (МФТИ). Господин Автайкин специализировался на интеллектуальных системах управления беспилотными аппаратами и их группами. Является автором 23 программ ЭВМ, трех полезных моделей и пяти изобретений. В 2014 году господин Автайкин был награжден медалью им. Ю.А. Гагарина «За заслуги перед космонавтикой». Входил в совет по профессиональным квалификациям воздушного транспорта Нацсовета при Президенте РФ по направлению «Беспилотные авиационные системы».