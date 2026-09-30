Путин: России не нужно бегать по всему миру и клянчить подачки
Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет необходимости «бегать по миру и клянчить подачки». Глава государства выступил с обращением на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Россия — как некоторые, не будем показывать пальцем — не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой, — заявил Владимир Путин. — Во-первых... это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное — нам этого не нужно».
По словам президента, финансовая система и экономика России «чувствуют себя уверенно». «Главное — не допускать никаких ошибок», — добавил Владимир Путин. Он призвал ответственно относиться к решению экономических задач и «абсолютно исключить любой разрушающий изнутри популизм». Он также заявил, что федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным.
На практике требование о реалистичном бюджете означает планирование главного финансового документа по бюджетным правилам и направление средств на приоритеты, а не механическое сокращение расходов. Устойчивость и сбалансированность бюджета необходимы для последовательного финансирования модернизации экономики и социальной сферы, укрепления инфраструктуры и поддержки регионов.
По предварительной оценке Минфина России, дефицит федерального бюджета в январе—июле 2026 года достиг 6,46 трлн руб., или 2,8% ВВП. Президент связывал отсутствие критичности у такого дефицита с низким уровнем государственного долга, но одновременно отмечал, что стабильность государственных финансов и выполнение программ зависят от состояния экономики. Поэтому ключевым ограничением остается рациональный выбор расходов и их приоритетность.