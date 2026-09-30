Путин: России не нужно бегать по всему миру и клянчить подачки

Президент России Владимир Путин заявил, что у России нет необходимости «бегать по миру и клянчить подачки». Глава государства выступил с обращением на первом пленарном заседании Госдумы девятого созыва.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Россия — как некоторые, не будем показывать пальцем — не может бегать по всему миру, унизительно клянчить подачки с протянутой рукой, — заявил Владимир Путин. — Во-первых... это унизительно. Во-вторых, нам никто не подаст, мы это хорошо знаем. А в-третьих, это самое главное — нам этого не нужно».

По словам президента, финансовая система и экономика России «чувствуют себя уверенно». «Главное — не допускать никаких ошибок», — добавил Владимир Путин. Он призвал ответственно относиться к решению экономических задач и «абсолютно исключить любой разрушающий изнутри популизм». Он также заявил, что федеральный бюджет должен быть сбалансированным и реалистичным.