В Самаре на силовика завели дело после группового избиения у Ботанического сада

В Самаре действующий сотрудник Росгвардии стал фигурантом уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью группой лиц (п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ). Об этом сообщил адвокат Дмитрий Строилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Групповое избиение 27-летнего мужчины у входной зоны Ботанического сада Самарского университета произошло в ночь с 23 на 24 августа. Причиной конфликта стало столкновение электромопеда потерпевшего с велосипедом сына одного из нападавших, являющегося действующим сотрудником Росгвардии.

В результате избиения потерпевшему потребовалось экстренное хирургическое вмешательство, и ему удалили два внутренних органа.

Как отметил адвокат, несмотря на наличие предусмотренных законом оснований, следственный орган допустил волокиту при регистрации и проверке заявления о преступлении. Для сохранения объективных сведений защитник направил владельцам камер наружного наблюдения, зафиксировавших происходящее у Ботанического сада, соответствующие запросы — записи удалось сохранить. На бездействие следствия были направлены жалобы в суд и надзирающему прокурору.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются личности всех нападавших.

Георгий Портнов