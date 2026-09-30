Макрон заявил о кризисе демократии в Европе

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время двухдневного государственного визита в Испанию представил методы борьбы с кризисом демократии и ростом «крайних» настроений в Европе, сообщает France Info. Это первый официальный визит французского президента в соседнюю страну с 2009 года. Тогда в Испанию приезжал 23-й французский президент Николя Саркози.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эмманюэль Макрон

Фото: Juan Medina / Reuters Эмманюэль Макрон

Фото: Juan Medina / Reuters

Господин Макрон заявил о необходимости крупных инвестиций в «более сильную Европу», а также изложил свой анализ «демократической усталости» на континенте. По его мнению, кризис начался с деиндустриализации, в результате которой «не произошло обещанного политиками перехода к экономике, позволяющей всем жить лучше». Затем ситуация ухудшилась из-за демографического кризиса, который европейцы компенсировали иммиграцией, добавил президент. Как он считает, это «пошатнуло общественный консенсус».

По словам господина Макрона, европейская демократия «столкнулась с кризисом эффективности из-за сложности процедур принятия решений и множества противовесов». Это породило «очарование авторитарными режимами» и способствовало появлению «демагогических» и «крайних» сил, предлагающих быстрые и простые решения, утверждает президент.

Как отмечают СМИ, визит французского президента проходит после того, как по инициативе правых сил испанский Сенат отклонил ратификацию франко-испанского Договора о дружбе. Документ был подписан правительствами обеих стран в 2023 году в Барселоне.

Екатерина Наумова