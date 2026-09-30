Торговый комплекс «Центральный» в Уфе продают за 2,4 млрд рублей

ООО «Торговый комплекс "Центральный"» выставило на продажу здания и земельные участки под ними на улице Цюрупы в Уфе. Как следует из информации на сайте электронной торговой площадки «Центр реализации», компания продает семь зданий и сооружений общей площадью 47,6 тыс. кв. м (40,6 тыс. кв. м — торговые), а также три земельных участка общей площадью 3,4 га. Часть недвижимости с 2015 года находится в залоге закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Притяжение».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Начальная цена лота — 2,4 млрд руб. Размер задатка — 150 млн руб., шаг аукциона — 10 млн руб.

Заявки на участие в торгах принимаются до 22 октября.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Торговый комплекс "Центральный"» зарегистрировано в апреле 2001 года. С ноября 2025 года компания полностью принадлежит фонду «Притяжение». В прошлом году при выручке 518,2 млн руб. убыток компании составил 198,3 млн руб.

Олег Вахитов