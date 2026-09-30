Челябинскую стройкомпанию оштрафовали за невыплату жалованья на 192 млн рублей

Мировой судья судебного участка №8 Центрального района Челябинска привлек к административной ответственности ООО СК «Форвард» за невыплату жалованья и иных выплат в установленный срок (ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ). Компанию оштрафовали, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

С жалобами на действия организации в Государственную инспекцию труда в Челябинской области обратились действующие и бывшие сотрудники ООО. Предприятие по правилам внутреннего распорядка должно было выплачивать жалованье каждые полмесяца, 15-го и 30-го числа. Однако с ноября 2025 года по апрель 2026-го компания не перечислила работникам 192 млн руб. Ранее организацию уже привлекали к ответственности по той же статье. Судья решил за новое нарушение оштрафовать ООО. Постановление не вступило в законную силу.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО СК «Форвард» зарегистрировано в Челябинске в 2011 году. Учредителем и генеральным директором является Илья Бормотов. Выручка компании за 2025 год составила почти 16 млрд руб., чистая прибыль — 2,6 млн руб.

Виталина Ярховска