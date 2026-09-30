Минфин признал несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ 26228

Составлено ИИ-Ассистентъ

Отсутствие приемлемых заявок означает, что разрыв возник между ценой, которую инвесторы считали оправданной, и условиями, на которых Минфин был готов размещать бумаги. В июне 2024 года причиной такой ситуации называли не улучшившееся состояние долгового рынка; неопределенность с траекторией ключевой ставки снижала спрос на ОФЗ с фиксированным купоном.

При сохранении такой неопределенности Минфину, по оценке аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, приходится использовать флоатеры, чтобы выполнять планы заимствований. Когда ведомство вновь разместило фиксированные ОФЗ после месячного перерыва, ему пришлось уступить инвесторам: в августе 2024 года средневзвешенная доходность достигла 15,8% годовых при спросе 86,5 млрд руб. и объеме удовлетворенных заявок 16,8 млрд руб.