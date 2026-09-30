Лантратова: при атаке БПЛА в брянском Трубчевске пострадали ученики колледжа

В числе пострадавших при атаке ВСУ в брянском Трубчевске — девять учеников политехнического техникума, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. Она подтвердила, что в общей сложности ранены 12 человек.

По словам омбудсмена, семеро пострадавших — несовершеннолетние. «Один из ребят находится в тяжелом состоянии. У других диагностированы осколочные ранения и баротравмы»,— уточнила омбудсмен. Она добавила, что находится на связи с уполномоченным по правам ребенка в Брянской области Инной Мухиной.

Трубчевск был атакован сегодня утром с помощью БПЛА. Губернатор региона Егор Ковальчук заявил, что удар был нанесен по мирным людям. Региональная прокуратура контролирует оказание помощи пострадавшим.