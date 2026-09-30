обновлено 14:38
Пермского подростка арестовали по обвинению в оправдании терроризма
СУ СКР Пермскому краю предъявило обвинение в публичном оправдании терроризма несовершеннолетнему жителю Кировского района Перми. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Основанием для возбуждения уголовного дела стали материалы краевого УФСБ. Как установили сотрудники спецслужбы, в июле 2026 года подросток в чате мессенджера «Телеграмм» разместил комментарии, содержащие признаки оправдания терроризма.
Следователем обвиняемый задержан. Суд отправил обвиняемого в СИЗО.