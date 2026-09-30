Военный суд отправил в СИЗО обвиняемого в дезертирстве отца шестерых детей

Новочеркасский гарнизонный военный суд по ходатайству органов военного следствия СКР арестовал рядового, проходившего службу в 72-й мотострелковой бригаде, стало известно «Ъ». По версии следствия, военнослужащий дезертировал (ч. 3 ст. 338 УК РФ). За это ему грозит от 5 до 15 лет заключения. Обжалуя избранную меру пресечения в Южном окружном военном суде, защитник фигуранта просил освободить его под надзор командования части.

Из жалобы следовало, что фигурант служит по контракту с 2023 года и с тех пор участвует в боевых действиях. Он отмечен медалями «За отвагу» и Жукова, а также имеет многочисленные ведомственные награды Минобороны. Скрываться, как полагает следствие, обвиняемый не намерен, так как на его иждивении находятся шестеро детей 2009, 2011, 2013, 2014, 2015 и 2017 годов рождения. У рядового серьезные проблемы со здоровьем в результате ранения и тяжелых условий несения службы.

Апелляционная инстанция оставила военного в СИЗО, решив, что преступление, которое инкриминируется рядовому, «перевешивает требование об уважении личной свободы и неприкосновенности его личности, независимо от презумпции невиновности». Как постановил суд, «безусловно», необходима дальнейшая проверка доказательств, собранных в ходе предварительного расследования уголовного дела.

Николай Сергеев