В Самарской области суд вынес приговор водителю большегруза, сбившему насмерть двух дорожных рабочих

Красноярский районный суд признал виновным 40-летнего мужчину по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 6 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также подсудимый лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

По информации надзорного ведомства, в конце сентября прошлого года подсудимый управлял грузовым автомобилем «Вольво». Он двигался по автодороге М-5 Урал и заснул за рулем. В результате водитель допустил наезд на спецмашину дорожной службы и двух рабочих, которые выполняли ремонтные работы.

Один рабочий скончался на месте происшествия, второй — от полученных травм в медицинском учреждении.

Руфия Кутляева