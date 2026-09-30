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«Единая Россия» определилась с кандидатурами вице-спикеров и председателей комитетов заксобрания

Депутаты-единороссы краевого парламента пятого созыва утвердили список кандидатов на должности вице-спикеров и председателей профильных комитетов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного собрания Пермского края.

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

На пост первого заместителя председателя заксобрания выдвинута кандидатура Александра Козюкова, заместителей председателя — Сергея Яшкина и Алексея Золотарева (ЛДПР). На должность руководителя комитета по бюджету рекомендован Армен Гарслян, комитета по социальной политике — Сергей Ветошкин, комитета по развитию инфраструктуры — Павел Черепанов, комитета по промышленности, экономической политике и налогам — Алексей Мельников, комитета по государственной политике и местному самоуправлению — Михаил Петров.

Решение по вопросам формирования комитетов и избрания их председателей депутаты примут на завтрашнем заседании краевого парламента.