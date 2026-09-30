Минобороны РФ взыскало 11 млн рублей с бывшего уфимского военкома

Кировский райсуд Уфы по иску Министерства обороны РФ взыскал с бывшего военкома Кировского и Ленинского районов Уфы Юрия Алферова, совладельца ООО «Компания «Мега сервис плюс» Андрея Желудкова и некоей Зульфии Султановой более 11,3 млн руб., похищенных благодаря схеме фиктивного трудоустройства сотрудников военкомата. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Башкирии.

С начала 2017 по конец 2022 года, следует из материалов дела, военком создал схему, по которой компания Андрея Желудкова совместно с Зульфией Султановой готовила документы и обналичивали деньги, которые Минобороны РФ выделяло военкомату, а тот — компании «Мега сервис плюс» якобы для оплаты труда технических работников. Фактическим им выплачивали по 10 тыс. руб. в месяц, остальные деньги похищались. Ущерб Министерству обороны составил около 11,9 млн руб.

В декабря 2025 года Кировский райсуд Уфы признал Юрия Алферова виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оштрафовал на 1,8 млн руб. Кроме того, несколькими месяцами ранее военкома оштрафовали на 1,3 млн руб. за получение 50 тыс. руб. взятки.

Еще ранее приговор получили Андрей Желудков и Зульфия Султанова: им суды назначили по три года лишения свободы условно.

На заседании по гражданскому иску господин Желудков заявил, что возместил ущерб в размере 532 тыс. руб. Таким образом, с ответчиков солидарно была взыскана оставшаяся сумма.

Идэль Гумеров