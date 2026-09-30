Избиркомы зарегистрировали всех 50 депутатов Самарской губернской думы восьмого созыва
Окружные избирательные комиссии Самарской области завершили регистрацию депутатов губернской думы восьмого созыва, избранных по одномандатным избирательным округам. Соответствующие решения приняты на заседаниях территориальных избирательных комиссий с полномочиями окружных.
Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ
Всего по одномандатным округам зарегистрированы 25 депутатов. Ранее региональный избирком зарегистрировал депутатов, избранных по общеобластному избирательному округу. Таким образом, все 50 мест в областном парламенте нового созыва заполнены.