YouGov: большинство опрошенных немцев работают только ради зарплаты

59% жителей Германии трудоспособного возраста бросят работу, как только перестанут зависеть от зарплаты, показало исследование YouGov. Это на 17% больше прошлого года и почти в два раза больше, чем в 2019 году, до пандемии COVID-19. Такие данные приводятся в опросе, проведенном YouGov по заказу германской страховой компании HDI в период с 10 июня до 3 июля, в нем приняли участие 3,8 тыс. работающих граждан.

Исследователи отмечают, что больше всего тенденция снижения интереса к работе заметна в возрастной группе 55–64 лет. Только 43% из входящих в нее респондентов согласились с утверждением, что не могут представить себе жизнь без работы. В возрастной группе от 15 до 54 лет 54% опрошенных заявили, что жизнь без работы для них немыслима.

Почти две трети опрошенных (63%) 55–64 лет заявили, что уйдут с работы, как только перестанут зависеть от нее в финансовом плане. Еще год назад в рамках аналогичного опроса только 42% респондентов в возрасте 55–64 лет хотели как можно скорее выйти на пенсию. Эксперты отмечают, что именно этой возрастной группе придется работать дольше: сейчас в Германии проходит пенсионная реформа, которая предусматривает повышение возраста выхода на пенсию с 63 до 64 лет в 2026 году и до 67 лет к 2031 году.

Алена Миклашевская