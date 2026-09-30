«Азот» подписал соглашение о сотрудничестве со школой № 2 города Березники

Филиал «Азот» АО «ОХК «Уралхим» подписал соглашение о сотрудничестве с общеобразовательной школой № 2 города Березники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В рамках соглашения планируется проводить совместные профориентационные встречи, приглашать школьников к участию в мероприятиях филиала «Азот», знакомить учеников с работой предприятия и организовывать экскурсии в корпоративный музей. Это даст школьникам возможность решать реальные производственные задачи, применять полученные знания на практике и понимать специфику работы на химическом производстве.

Также филиал «Азот» оказал финансовую помощь в организации празднования юбилея школы. В этом году ей исполнилось 90 лет. Сегодня в образовательном учреждении обучаются более 1 200 детей. Ученики углубленно изучают биологию и химию, регулярно участвуют в профильных олимпиадах и занимают призовые места.

Ольга Евтина, заместитель директора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» по персоналу и социальной политике:

Школа № 2 — это четвертое общеобразовательное учреждение, с которым филиал «Азот» официально подписал соглашение о сотрудничестве. Мы заинтересованы в поддержке талантливых и мотивированных учеников и создании вместе с педагогами условий для формирования кадрового потенциала города и региона.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники